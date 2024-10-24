FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED CANLI | Kanarya’nın konuğu United

GALİBİYET SAYISINDA 3'E 3 EŞİTLİK

Fenerbahçe, Manchester United ile tarihinde 7. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 3 maçta ise mağlubiyet aldı. İki takım 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta bulunurken, Fenerbahçe sahasında 2-0 kaybetti, deplasmanda ise 1-0'lık skorla 3 puan elde etti.

2004-2005'te yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleştiler. Old Trafford'da farklı (6-2) kaybeden Fenerbahçe, sahasında 3-0 galip geldi. Sarı-Lacivertliler, 2016 yılında ise İngiliz ekibine karşı Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Dirk Advocaat yönetiminde Kadıköy'de 2-1 kazanan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester ekibine 4-1 yenildi.