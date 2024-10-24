FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED CANLI | Kanarya’nın konuğu United

Kadıköy'de 22.00'de başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak mücadeleyi Fransız Clement Turpin yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, karşılaşma için taraftara çağrıda bulunurken, "11'e 11 kazanamayız, 45 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var" dedi. İngiliz ekibinde Bruno Fernandes kart cezalısı. Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro sakat...
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri
Manchester United: Onana, Evans, De Ligt, Martinez, Dalot, Garnacho, Eriksen, Casemiro, Rashford, Zirkzee, Hojlund
GALİBİYET SAYISINDA 3'E 3 EŞİTLİK
Fenerbahçe, Manchester United ile tarihinde 7. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 3 maçta ise mağlubiyet aldı. İki takım 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta bulunurken, Fenerbahçe sahasında 2-0 kaybetti, deplasmanda ise 1-0'lık skorla 3 puan elde etti.
2004-2005'te yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleştiler. Old Trafford'da farklı (6-2) kaybeden Fenerbahçe, sahasında 3-0 galip geldi. Sarı-Lacivertliler, 2016 yılında ise İngiliz ekibine karşı Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Dirk Advocaat yönetiminde Kadıköy'de 2-1 kazanan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester ekibine 4-1 yenildi.