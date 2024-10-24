İsveç basınından Galatasaray-Elfsborg maçı sonrası dikkat çeken sözler! "G.Saray'ı salladı"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. İsveç basını, 7 golün atıldığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı.
AFTONBLADET: "Elfsborg Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı salladı"
"Elfsborg, büyük Türk kulübü Galatasaray'a karşı zorlu deplasman maçında mağlup oldu. Çok az kişi Rams Park'taki kalabalığın ikinci yarıda göreceği heyecanı bekliyordu ancak Elfsborg onurlu bir tek gollü mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı."
EXPRESSEN: "Kabus gibi başlangıçtan sonra neredeyse geri dönüş"
"Elfsborg, Galatasaray karşısındaki kabus başlangıcını kurtarmaya çok yaklaştı. İlk yarıda skor 3-0'dı. Maç 4-3 sona erdi."
SYDSVENSKAN: "Elfsborg geride kaldı ama puana yakındı"
"Elfsborg, devre arasında neredeyse umutsuzca geride kalmasına rağmen eşitliği sağlamak için çabaladı ancak birçok iyi atağa rağmen beklenmedik bir puan alacak şansı yakalayamadı."
FOTBOLLSKANALEN: "Elfsborg düştü ama Galatasaray'ı sarstı"
"Sarı-siyahlılar uzun süre net bir mağlubiyete doğru gidiyor gibi göründü. Ancak ikinci yarıda teknik direktör Oscar Hiljemark ve adamları uyandılar. Elfsborg toparlanmaya başladı ama beraberliğe ulaşamadı. Galatasaray'a karşı onurlu bir kayıp yaşadılar"