İsveç basınından Galatasaray-Elfsborg maçı sonrası dikkat çeken sözler! "G.Saray'ı salladı"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. İsveç basını, 7 golün atıldığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı.

AFTONBLADET: "Elfsborg Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı salladı"

"Elfsborg, büyük Türk kulübü Galatasaray'a karşı zorlu deplasman maçında mağlup oldu. Çok az kişi Rams Park'taki kalabalığın ikinci yarıda göreceği heyecanı bekliyordu ancak Elfsborg onurlu bir tek gollü mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı."