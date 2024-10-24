Victor Osimhen: Icardi ve beni durduramazlar

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Elfsborg maçı sonrası açıklamalar yaptı. Osimhen, "Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ICARDI: UMARIM BEŞİKTAŞ'A GOL ATARIM

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Elfsborg maçının ardından "Mauro, Beşiktaş'a gol atacak mısın?" sorusuna "Umarım" cevabını verdi. Arjantinli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

DAVINSON SANCHEZ: DAHA İYİ KONTROL ETMEMİZ GEREKEN BİR MAÇTI

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma Davinson Sanchez, "Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunlara çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA TOTTENHAM"

Davinson Sanchez, ligde Beşiktaş derbisi ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Tottenham müsabakası için, "Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçta istediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. İlk yarıdaki gibi bir sonucu elimizden kaçırdık. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önemli bir maçımız var. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa'da liderliği hedefliyoruz. Tottenham'a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş'a odaklanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

SARA: BÜYÜK TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara ise Elfsborg galibiyetinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz."