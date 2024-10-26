Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Ersin taraftarla barıştı
Giriş Tarihi: 26.10.2024 10:08

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Ersin taraftarla barıştı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Lyon kahramanı olup taraftarla arayı düzeltti.

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Ersin taraftarla barıştı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Lyon maçında kalesine duvar ördü. Eintracht Frankfurt karşısında 3-1'lik mağlubiyette hatası olmasa da tribünlerin tepkisine maruz kalan oyuncu, bir kez daha omuz sakatlığına rağmen sahadaydı.

Bu özverisinin yanına bir de galibiyet performansı ekleyen tecrübeli kaleci, taraftar ile de yeniden barıştı. Genç eldiven, Mert'in omuz sakatlığı yaşaması sonrası tam olarak hazır hale gelmese de, "Oynamam gerekiyorsa oynayacağım. Hazır olup olmamamın bir önemi yok. Bana ihtiyaç varsa kalede olacağım" diyerek hocasını rahatlattı ve Lyon'da kaleye geçti.

PAULISTA YOKSA UDUOKHAI VAR
Kartal'ın yaz transfer döneminde Augsburg'dan kadrosuna kattığı Felix Uduokhai, Gabriel Paulista'nın yokluğunda sağ stoper olarak oynasa da zorluğun üstesinden geldi. 16 kez uzaklaştırma yapan Alman futbolcu, Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Ersin taraftarla barıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA