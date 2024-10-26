BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Ersin taraftarla barıştı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Lyon maçında kalesine duvar ördü. Eintracht Frankfurt karşısında 3-1'lik mağlubiyette hatası olmasa da tribünlerin tepkisine maruz kalan oyuncu, bir kez daha omuz sakatlığına rağmen sahadaydı.

Bu özverisinin yanına bir de galibiyet performansı ekleyen tecrübeli kaleci, taraftar ile de yeniden barıştı. Genç eldiven, Mert'in omuz sakatlığı yaşaması sonrası tam olarak hazır hale gelmese de, "Oynamam gerekiyorsa oynayacağım. Hazır olup olmamamın bir önemi yok. Bana ihtiyaç varsa kalede olacağım" diyerek hocasını rahatlattı ve Lyon'da kaleye geçti.