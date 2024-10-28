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Giriş Tarihi: 28.10.2024 15:40

Ankaragücü evinde lider Kocaeli'yi yıktı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında lider Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti.

AA
Ankaragücü evinde lider Kocaeli’yi yıktı
MKE Ankaragücü 4 - 2 Kocaelispor

Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Emir Eray Eyisoy, Güner Mumcu Taştan

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Osman Çelik, Schulz (Dk. 74 Alper Uludağ), Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 86 Cem Tuna Türkmen), Efkan Bekiroğlu, Rotariu (Dk. 87 Saponara), Varga (Dk. 86 İsmail Çokçalış), Bajic (Dk. 66 Cephas)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Vukovic), Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Pedrinho (Dk. 82 Ahmet Sağat), Barış Alıcı (Dk. 46 Beridze), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Mesut Can Tunalı), Mendes, Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 14 Rotariu, Dk. 28 Bajic, Dk. 75 Cephas, Dk. 88 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 23 Oğulcan Çağlayan, Dk. 56 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Barış Alıcı, Dk. 77 Tarkan Serbest (Kocaelispor), Dk. 56 Tolga Ciğerci, Dk. 77 Alper Uludağ, Dk. 90+6 Saponara (MKE Ankaragücü)

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Ankaragücü evinde lider Kocaeli'yi yıktı
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