Davinson Sanchez: 3 puanı almak önemliydi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Sanchez, "İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak." dedi.

"DURAN TOPLARDAN AVANTAJ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kolombiyalı, "Elbette ki Gabriel Sara ile iyi iletişimimiz var. Duran topta Dries ile de uyumluyuz. Sadece ben değil Mauro, Abdülkerim, Osimhen de aynı şekilde etkili. Takım olarak duran toplardan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu konuda." diye konuştu.