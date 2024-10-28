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Giriş Tarihi: 28.10.2024 22:17

Dries Mertens derbiyle 'dalya' dedi

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar'da 100. resmi maçına çıktı.

İHA
Dries Mertens derbiyle ’dalya’ dedi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızlılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens 'dalya' dedi. Maça yedek başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçını oynadı.

2022 yılının yaz transfer döneminde transfer olan Mertens, Süper Lig'de 76, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve elemelerde 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 maça çıktı. Attığı gollerin yanında asistleriyle de takımına önemli katkı veren Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de yaptığı 16 asistle bu alanda zirvede yer aldı.

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Dries Mertens derbiyle 'dalya' dedi
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