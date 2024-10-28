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Giriş Tarihi: 28.10.2024 22:28

Fernando Muslera: Evimizde kazanmak çok kıymetliydi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından, "Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde kazanmak çok kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. 5.yıldız için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera: Evimizde kazanmak çok kıymetliydi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

5. yıldız için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Muslera, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Önemli bir maçtı. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutluyuz galibiyet için" dedi.

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Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Muslera, "Bunun üzerine konuşmayacağım. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonunda gerekli değerlendirmeyi yaparız" dedi.

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Fernando Muslera: Evimizde kazanmak çok kıymetliydi
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