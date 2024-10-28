Fernando Muslera: Evimizde kazanmak çok kıymetliydi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

5. yıldız için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Muslera, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Önemli bir maçtı. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutluyuz galibiyet için" dedi.



AYRILIK SORUSUNA YANIT

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Muslera, "Bunun üzerine konuşmayacağım. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonunda gerekli değerlendirmeyi yaparız" dedi.