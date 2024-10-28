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Giriş Tarihi: 28.10.2024 17:11

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Bursa Nilüferspor-MKE Ankaragücü: Yunus Dursun

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: Kaan Kara

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Hasan Avcı

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK: Tayfun Sarı

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: Osman Köksaldı

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947: Adem Cinek

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur hakemleri açıklandı
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