Bu Aslan çok havalı

Sezon başında 18 milyon Euro'luk maliyeti ile en çok tartışılan isimlerden biri olan Gabriel Sara, performansıyla ligin de dengesini değiştiren ismi durumunda.Sara bu sezon Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında birer gol atarken Rizespor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve dün de Beşiktaş (2) karşılaşmalarında da 5 asist gerçekleştirdi.özleşmesi sezon sonunda bitecek olan sarı-kırmızılı takımın efsane kalecisi Muslera geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un "Muslera sezon sonu ülkesine dönmek istiyor" söylemi sorulduğunda 38 yaşındaki file bekçisi, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Burada çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz. Bu sezon 5. yıldızı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş engelini de 3 puanla aşan Cimbom, 2023-24'teki ilk 10 maçtaki 28 puanlık rekorunu egale etti. Aslan, Samsun maçını da kazanırsa kendi rekorunu kıracak.Okan Buruk bir kez daha Beşiktaş'ı devirdi. 2020'den bu yana Süper Lig'de en çok galibiyetini Beşiktaş karşısında alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, rakibini 5. defa mağlup ederken 2 yenilgi aldı.13'te Davinson ile ağları bulan Aslan, bu sezon ligde ilk 15 dakikalarda en fazla gol atan takım oldu. Cimbom, 5 kez bu bölümde fileleri bulurken üçünü ise duran toplarda attı.13'te Davinson ile ağları bulan Aslan, bu sezon ligde ilk 15 dakikalarda en fazla gol atan takım oldu. Cimbom, 5 kez bu bölümde fileleri bulurken üçünü ise duran toplarda attı.5. lig maçına çıkan Victor Osimhen, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Nijeryalı yıldız, Rize ve F.Bahçe karşısında asist yaparken Kasımpaşa (2), Antalya ve Beşiktaş ağlarını da sarstı. Tüm maçlarda skor katkısı yapan yıldız oyuncu, "3 puanı getiren taraftar oldu" dedi. İcardi ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Osimhen, "Ligin ikinci yarısında da buradayım" diyerek müjdeyi verdi.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında evindeki başarılı grafiğini sürdürdü. Aslan, ezeli rakibine karşı ligde evindeki son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılılar, 29 yıl sonra ilk kez Beşiktaş karşısında ligde iki kafa golü attı. 1995-96 sezonunda Aslan çift kafa golü bulurken Aslantepe'de bunu tekrarladı.