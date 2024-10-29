Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Süper Lig'de10. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanan derbi öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı. Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti. Galatasaraylı futbolcular, Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerineifadesi yer aldı. Beşiktaş'ın tişörtlerinde Atatürk imzası vardı. Hakemler ve iki takım oyuncuları sahayapankartıyla çıktı. Tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray",veyazılı pankartlar açıldı. Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.