Çok güçlü!

Sezona Süper Kupa hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray'ı üç isim ayağa kaldırdı.yeni transferlerden Gabriel Sara 8 numaradaki sorunu çözdü, Victor Osimhem'le birlikte hücum hattı durdurulamaz seviyeye geldi.Beşiktaş derbisinde İmmobile'yi sahadan silen Davinson Sanchez, attığı kritik golle kilidi çözdü. Torreira'yı rahatlatan Gabriel Sara, iki duran topu da ustaca kullanarak asist sayısını 6'ya çıkardı.İtalyan basını, derbiye Osimhen-İmmobile eşleşmesinden baktı. Corriere Dello Sport, "Osimhen golü attı, Immobile elendi" başlığını kullanırken Tutto Napoli ise "Victor Osimhen'in altın dönemi" ifadelerinde bulundu.Ligin namağlup tek takımı.En fazla gol atan takımı: 29.En fazla gol beklentisi üreten takımı.En fazla ceza sahasında topla buluşan takımı.En fazla şut atan takımı.En fazla isabetli şut atan takımı.En fazla korner atan takımı.En fazla duran toptan gol atan takımı (penaltısız).En fazla kafa golü atan takımı: 6.Farklı oyunculardan en fazla gol katkısı alan takım: 10 oyuncu.