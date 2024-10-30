Çok güçlü!

Sezona Süper Kupa hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray'ı üç isim ayağa kaldırdı. Sakatlığını atlatıp ilk 11'e dönen Davinson Sanchez savunmayı toparladı,
yeni transferlerden Gabriel Sara 8 numaradaki sorunu çözdü, Victor Osimhem'le birlikte hücum hattı durdurulamaz seviyeye geldi. Sarı-kırmızılı takımın Sanchez, Sara ve Osimhen'den oluşan yeni omurgası toplam 8 gol-10 asist katkısı sağladı.
CİRO İMMOBİLE'Yİ SİLDİ
Beşiktaş derbisinde İmmobile'yi sahadan silen Davinson Sanchez, attığı kritik golle kilidi çözdü. Torreira'yı rahatlatan Gabriel Sara, iki duran topu da ustaca kullanarak asist sayısını 6'ya çıkardı. Osimhen ise geçen iki sezonda sadece İcardi'ye bağımlı olan Aslan'ı 4 gol-3 asistle taşımaya başladı.
OSİMHEN'İN ALTIN DÖNEMİ
İtalyan basını, derbiye Osimhen-İmmobile eşleşmesinden baktı. Corriere Dello Sport, "Osimhen golü attı, Immobile elendi" başlığını kullanırken Tutto Napoli ise "Victor Osimhen'in altın dönemi" ifadelerinde bulundu.
HER YERDE LİDER!
Ligin namağlup tek takımı.
En fazla gol atan takımı: 29.
En fazla gol beklentisi üreten takımı.
En fazla ceza sahasında topla buluşan takımı.
En fazla şut atan takımı.
En fazla isabetli şut atan takımı.
En fazla korner atan takımı.
En fazla duran toptan gol atan takımı (penaltısız).
En fazla kafa golü atan takımı: 6.
Farklı oyunculardan en fazla gol katkısı alan takım: 10 oyuncu.