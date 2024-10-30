GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech’in yeni adresi MLS

Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Hakim Ziyech'in Ocak'ta ayrılacağı öğrenildi. Katar kulüplerinin teklifine sıcak bakmayan Faslı yıldız, transferi için rotasını Amerika'ya çevirdi. Bladi'de yer alan habere göre Hakim Ziyech'in yeni rotası MLS olacak. Ziyech'in Galatasaray'da değişen sistem nedeniyle artık kadroda kendisine yer bulmasının çok zor olduğu belirtildi.

KONTRATTAKİ MADDE AKTİF OLMAYACAK

Hakim Ziyech ile Galatasaray arasında imzalanan kontratta, "Resmî maçların yüzde 50'sine çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi yer alıyordu. Kulübün bu opsiyonun devreye girmesine müsade etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Ziyech'in kış transfer penceresinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldız da Instagram hesabından Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını kaldırarak iddiaları iyice güçlendirmişti.

