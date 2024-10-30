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Giriş Tarihi: 30.10.2024 15:03

Son dakika: Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibine büyük şok! 3. Lig takımına elendi

Son dakika haberleri... 3. Lig ekiplerinden Silivrispor, Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Son dakika: Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekibine büyük şok! 3. Lig takımına elendi
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Son dakika: Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibine büyük şok! 3. Lig takımına elendi
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