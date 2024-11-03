GALATASARAY HABERLERİ: Icardi, Türk Milli Takım formasını giyebilir mi? İşte o 3 kural

Mauro Icardi için Türk Milli Takımı ihtimali yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı da buna çok sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da Icardi gibi bir forveti takımda görmek istediğini söyledi. Kendi ülkesinde forma giyme şansı 'Messi olduğu sürece' olmayan Icardi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun umudunu artıran gelişmeler yaşandı. Yapılan araştırmalar sonucunda FIFA'nın koyduğu 21 yaşına kadar en fazla 3 kez A milli takımda oynadıysa, Dünya Kupası ya da Copa America'da oynamamışsa, son milli takım formasını giymesinin üzerinden 3 yıl geçmişse kuralları gereği

ICARDI ŞARTLARI SAĞLIYOR

Normal şartlarda FIFA kurallarına göre Icardi'nin milli takım değiştirmesi söz konusu değil... Ancak, FIFA Eylül 2020'te milli olma kuralların değiştirdi. Getirilen bu yeni üç kural için Icardi şartları sağlayabiliyor. Çünkü bu üç kuraldan yola çıkıp değerlendirirsek; Icardi 21 yaşına kadar sadece 1 kez Arjantin'de A milli takımda oynadı, resmi maçlarda oynadı. Ancak hiç bir zaman büyük bir turnuvada yer almadı, en son 2018'da milli takımda oynadı. Üzerinde 6 yıl geçti. TFF'nin hukukçularla bir araya gelip yeni gelişmelerin ışığında bu konunun üzerine gitmek için bir heyet oluşturmak istediği öne sürüldü.

OYNAMAK İSTİYOR

Adı son dönemde yeniden A Milli Takım için geçen Icardi, geçen yıl hemen hemen bu zamanlarda Galatasaray'ın eski CEO'su Erden Timur'a söylediği sözler akıllara geldi. Icardi, "Türk Milli Takımı'nda oynamayı çok isterdim! Böyle bir imkanım olsa elimden geleni yapardım" sözleriyle böyle bir ihtimal karşısında mutlu olacağını dile getirmişti. (Yeni Asır)