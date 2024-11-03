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Giriş Tarihi: 3.11.2024 14:58

Icardi o görüntüler sonrası, Wanda Nara'yı takipten çıktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ile eşi Wanda Nara'nın çalkantılı ilişkisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı partisinde rapçi L-Gante ile görüntülenmesinin ardından Icardi, Nara'yı takipten çıktı.

Icardi o görüntüler sonrası, Wanda Nara’yı takipten çıktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın fırtınalı ilişkisinde yeni bir olay yaşandı. Arjantin'de olan Wanda Nara'nın daha önce ilişki yaşadıkları yönünde haberler çıkan rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde samimi görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Icardi, bu görüntülerin ardından Wanda Nara'yı Instagram'da takipten çıktı.

Ünlü çift yaz aylarında boşanma kararı almış, Wanda Nara da bu kararı doğrulamıştı. Daha sonra yaşanan gelişmeler sonrası Icardi ve Nara çifti barışmıştı. Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Arjantin'de kalırken Icardi, hayatına İstanbul'da devam ediyordu.

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Icardi o görüntüler sonrası, Wanda Nara'yı takipten çıktı
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