Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler!

"O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ben pozisyonu gözümle gördüm diye işaret ediyor. Kural artık belli, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama açık ve net söylüyorum hiçbir şekilde, Trabzonspor camiasının, şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Bu saatten sonra ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek" ifadelerini kullandı.