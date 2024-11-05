Samsun tam yol Aslantepe’ye

Ligde Samsunspor fırtınası devam ediyor. Antalyaspor'u konuk eden Karadeniz ekibi, mücadeleyi 2-0 kazandı.Samsunspor'un gollerinikaydetti. 29. dakikada Samsunlu Emre Kılınç'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için incelemeye davet etti.'devam' dedi. Ligin tozunu atan kırmızı-beyazlılar, hafta sonu lider Galasaray ile Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Bu aradaGençlerbirliğiİstanbulspor: 2-1,Pendik-Manisa FK: 1-0.