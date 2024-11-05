Samsun tam yol Aslantepe’ye

Ligde Samsunspor fırtınası devam ediyor. Antalyaspor'u konuk eden Karadeniz ekibi, mücadeleyi 2-0 kazandı. Son 7 maçında 6. galibiyetini alan Thomas Reis'in takımı, puanını 25'e çıkarıp ikinci sıraya yükseldi.
Samsunspor'un gollerini 45'te Carlo Holse ve 49'da Dimata
kaydetti. 29. dakikada Samsunlu Emre Kılınç'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için incelemeye davet etti. Pozisyonu izleyen hakem, kararını değiştirmeyip
'devam' dedi. Ligin tozunu atan kırmızı-beyazlılar, hafta sonu lider Galasaray ile Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Bu arada Trendyol 1.Lig'de şu sonuçlar alındı:
Gençlerbirliğiİstanbulspor: 2-1,
Pendik-Manisa FK: 1-0.