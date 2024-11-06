Galatasaray, İngiliz takımlarını 23 maçta 4 kez yenebildi

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 322 maçın 23'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

"Cimbom", söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 25 gole karşılık kalesindeki 44 gole engel olamadı.

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını 11 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip fileleri 13 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.

Tottenham ile ilk randevu

Galatasaray ile Tottenham, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ile ilk kez eşleşti. Kuzey Londra temsilcisi, Galatasaray'ın mücadele edeceği 7. İngiliz takımı olacak.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor 13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1 20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3 3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0 28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0 20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0 20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0 26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1 27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2 5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2 19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0 20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0 26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0 1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1 9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3 29 Kasım 2023 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Manchester United 3-3

Türk takımlarına karşı Tottenham

Tottenham, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 3 kez karşılaştı.

Lacivert-beyazlı takım, tarihinde Avrupa kupalarında Türk takımları arasında sadece Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, söz konusu müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Tottenham, Beşiktaş ile tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda sırasıyla İstanbul'da 2-0'lık galibiyet, Londra'da 1-1'lik beraberlik ve İstanbul'da 1-0'lık yenilgi gördü.