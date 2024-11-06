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Giriş Tarihi: 6.11.2024 16:50

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA
Süper Lig’de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma
20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi
13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu
16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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