Son dakika: AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.
Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.
MUHTEMEL 11'LER
AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.