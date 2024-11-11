Kartal serbest düşüşte

Beşiktaş'ın ileri uçtaki gol umudu Semih Kılıçsoy bu sefer varlık gösteremedi. Milli futbolcu, attığı 1 şutta isabet sağlayamadı. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybederken ayakta da kalamadı. Ayağındaki 8 topu da kaybederek hücumdaki performansıyla sınıfta kaldı.Beşiktaş, topla oynama oranında rakibine yüzde 61'e 39 üstünlük sağlamasına rağmen, bunu sonuca yansıtmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, 90 dakika boyunca 12 şut denemesinde bulunurken sadece 1 kez çerçeveyi tutturabildi. Başakşehir de mücadeleyi 11 şut ve 1 isabet sayısıyla tamamladı.Beşiktaş'ınBaşakşehir karşısında sahaya çıkan 11'inde asıl mevki kanat olan hiçbir oyuncusu yer almadı. Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda, gerçek mevki kanat olan Milot Rashica ile Can Keleş yedek kulübesinde bulundu. Orta sahada ise Musrati ve Gedson'un önünde Rafa Silva yer aldı. 10 numara olarak transfer edilen Ernest Muçi, sol kanatta görev yaptı. Kariyerinin büyük bölümünü merkez orta saha olarak geçiren Joao Mario ise sağ kanatta oynadı. Siyah-beyazlıların böylelikle 11'inde orta saha etiketli 5 oyuncu bulunurken kanatlar kulübede kaldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından şunları söyledi: "Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım İmmobile döner. Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 8 puan kaybı çok fazla. Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık.İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım."Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en az 15 kez konuk olduğu takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi İstanbul Başakşehir (%18; 3/17).Beşiktaş kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde Tüpraş Stadı'nda düzenlediği törenle andı. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu'na da çiçek bıraktı. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, Atatürk'ün hayattayken giydiği gri, siyah ve beyaz renklerden oluşan hırkadan esinlenen tişörtle ısınmaya çıktı.