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Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:06 Son Güncelleme: 12.11.2024 09:23

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi, Neymar'dan bilgi aldı

Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi, kendisiyle aynı sakatlığı yaşayan eski takım arkadaşı Neymar'dan kritik bilgiler aldı.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Icardi, Neymar’dan bilgi aldı

Sağ ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi, kemiğindeki ödemin dağılmasını bekliyor. Samsunspor maçı öncesinde tribünlerin büyük sevgisi ile karşılaşan oyuncuya, her golde adı anons edilerek moral verilmişti. Karşılaşma sonrasında ise taraftar, İcardi'yi çağırıp karşılıklı tezahürat yapmıştı.

PSG'de birlikte oynadığı Neymar başta olmak üzere bu sakatlığı geçiren eski takım arkadaşlarıyla iletişim kuran İcardi, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Tekrar MR'ı çekilecek İcardi'yi kulüp doktoru Yener İnce yalnız bırakmayacak. Arjantinli yıldıza ameliyatın ardından 5-6 aylık rehabilitasyon süreci programlanacak. Bu süreçte futbolcunun bir süre İtalya ve Buenos Aires'te kalması da ihtimal dahilinde. Hedef ise oyuncuyu mayıs ayında sembolik de olsa sahaya çıkarmak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Icardi, Neymar'dan bilgi aldı
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