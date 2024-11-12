Son dakika: Ryan Kent’in yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Ryan Kent'in yeni durağı merak konusu olmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bonservisi elinde olan Ryan Kent ile Champhionship ekibi Preston North End ilgileniyor.

İngiliz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyu ocak transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcağı aktarıldı.Ryan Kent ile ayrıca Leeds United'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi duyduğu kaydedildi.Tecrübeli kanat oyuncusunun, forma garantisi verilmesi halinde Preston'a imza atabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Ryan Kent, geçen sezon Rangers'tan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Sarı lacivertli takım, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 19 maçta görev aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.