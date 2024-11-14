FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın gözü Ansu Fati’de

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ansu Fati ile ilgileniyor. Barcelona'nın mevcut kadrosunda süre bulmakta zorlanan 22 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertli takım, kış transfer döneminde kiralama teklifi yapacak.

SEVILLA DA İSTİYOR

Fenerbahçe ile birlikte Sevilla'nın da başarılı futbolcu için girişimlerde bulunacağı aktarıldı. 22 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce yaşadığı sakatlık sebebiyle Aralık 2024'e kadar sahalardan uzak kalacak. İspanyol oyuncu, sakatlığı sebebiyle bu sezon toplam 11 maç kaçırdı. Ansu Fati, Barcelona'da bu sezon 7 maçta 158 dakika sahaya çıkabildi. Barcelona'nın da fazla süre alamayan genç oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.