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Giriş Tarihi: 15.11.2024 13:09

Bodrum FK - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Bodrum FK - Galatasaray maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu.

DHA
Bodrum FK - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Ev sahibi Bodrum temsilcisi müsabakanın bilet fiyatlarını VIP tribün 15 bin TL, maraton 5 bin, misafir tribün 3 bin 250, kale arkası ise 2 bin 500 TL olarak belirledi.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Öncelikli biletleri 16 Kasım Cumartesi 18.00'e kadar Passo Mobil Uygulaması, passo.com.tr ve stadımızda yer alan gişeden temin edebilirsiniz. Genel satış cumartesi günü 18.00'den sonra Galatasaray passolig kartı dışındaki tüm kartlar için uygulama üzerinden başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Bodrum FK - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı
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