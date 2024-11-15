FENERBAHÇE HABERİ: Ansu Fati’ye veto

Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Ansu Fati yine sakatlandı... 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Fati'nin sakatlık geçmişi nedeniyle Sarı-Lacivertliler bu öneriyi geri çevirdi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu 2020/21 sezonunda 64 maç, 2021/22'de 38 maç, 23/24'de 14 maç kaçırdı. Fati, bu sezon ise toplamda 82 gün sakatlıklarla boğuştu.

MOURINHO'NUN GÖZÜ YEDEKLERDE

Fenerbahçe, bugün Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun yedek oyuncuları test etmek için farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenirken Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak maç TRT 1'den ekranlara gelecek. Portekizli teknik adam, İrfan Can Eribayat, Levent Mercan gibi isimlere şans verecek.