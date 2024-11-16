TÜRKİYE GALLER CANLI | A Milli Futbol Takımı, Galler’i ağırlıyor! 11’ler belli oldu...

A Milli Takım, Uluslar B Ligi dördüncü grupta liderliğini garantilemek için sahada... Milliler, Kayseri'de Galler'i yenmesi halinde bitime 1 maç kala A Ligi biletini alacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.

TÜRKİYE - GALLER 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper

GALLER: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan

Ay-Yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak. Milliler, B Ligi 4. Grup son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak.