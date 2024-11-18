Mourinho’dan Levent Mercan’a yeşil ışık!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe milli arayı boş geçmedi. Kanarya hazırlık maçında sahasında Rus ekibi Zenit'i konuk etti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.Bu karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya sürdü. Kanarya'nın gollerini Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti.Zenit maçına 11'de başlayan ve bu şansını çok iyi değerlendiren Levent Mercan, Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı.Portekizli teknik adam, oyuncunun idmanlardaki son durumunu da değerlendirecek ve milli ara sonrasındaki Kayserispor maçında sol bekte kimi oynatacağını kararlaştıracak. Ancak %51 ibre Levent Mercan'dan yana. (Fotomaç)