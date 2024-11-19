Beyaz noktanın kralları!

Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı. Transfermarkt'ın penaltıların gole çevrilme oranlarına göre hazırladığı çalışmada sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcular değerlendirmeye alındı.
Buna göre sıralamanın zirvesinde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Simao Sabrosa yer aldı. 2011 yılının ocak ayında adım attığı siyah-beyazlı takımdan 2012 yazında ayrılan Portekizli oyuncu, beyaz noktaya geldiği 41 atışta yüzde 95.1 gole çevirme başarısı tutturarak ilk sıraya oturdu.
Hollandalı yıldız Bas Dost 45 penaltıda yüzde 91.1 başarı oranıyla onu takip etti. Listede ilk 10'a giren tek Türk oyuncu ise Burak Yılmaz oldu. Eski milli futbolcu, 52 penaltının yüzde 88.5'ini gole çevirerek önemli bir başarı sağladı.
İŞTE 21. YÜZYILIN EN İYİ PENALTICILARI
1-Simao - 41 penaltı - %95.1 gole çevirme oranı
2-Bas Dost - 45 penaltı - %91.1 gole çevirme oranı
3-Bruno Fernandes - 66 penaltı - %90.9 gole çevirme oranı
4-Timmy Simons - 68 penaltı - %89.7 gole çevirme oranı
5-Kane - 66 penaltı - %89.4 gole çevirme oranı
6-Balotelli - 46 penaltı - %89.1 gole çevirme oranı
7-Kramaric - 45 penaltı - %88.9 gole çevirme oranı
8-Dybala - 45 penaltı - %88.9 gole çevirme oranı
9-Lewandowski - 81 penaltı - %88.9 gole çevirme oranı
10- BURAK YILMAZ - 52 PENALTI - %88.5 GOLE ÇEVİRME ORANI