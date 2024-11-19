Beyaz noktanın kralları!

Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı.Buna göre sıralamanın zirvesinde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Simao Sabrosa yer aldı.Hollandalı yıldız Bas Dost 45 penaltıda yüzde 91.1 başarı oranıyla onu takip etti. Listede ilk 10'a giren tek Türk oyuncu ise Burak Yılmaz oldu.1-Simao - 41 penaltı - %95.1 gole çevirme oranı2-Bas Dost - 45 penaltı - %91.1 gole çevirme oranı3-Bruno Fernandes - 66 penaltı - %90.9 gole çevirme oranı4-Timmy Simons - 68 penaltı - %89.7 gole çevirme oranı5-Kane - 66 penaltı - %89.4 gole çevirme oranı6-Balotelli - 46 penaltı - %89.1 gole çevirme oranı7-Kramaric - 45 penaltı - %88.9 gole çevirme oranı8-Dybala - 45 penaltı - %88.9 gole çevirme oranı9-Lewandowski - 81 penaltı - %88.9 gole çevirme oranı10- BURAK YILMAZ - 52 PENALTI - %88.5 GOLE ÇEVİRME ORANI