Gelecekle ilgili sorulara kızdı

Montella yenilgiyi ve kaçan liderliği şu sözlerle yorumladı: "Hepimiz çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde birinciliği hak ediyorduk ama elimizden kaçırdık. Karadağ'da da futbol sahası denemeyecek kadar kötü bir zemin vardı. Futbolcularımı yürekleri ve mücadeleleri nedeniyle kutluyorum. Maçtan önce de kolay olmayacağını söylemiştim. Mücadele maçıydı. Bu seviyelerde bu tarz sahalarda maç oynadığınızda futbol oynayamıyorsunuz. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup bütün yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzü herkese gösterdik çünkü." Montella, "Şunu farklı yapsaydım" dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna ise "Belki biraz teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi arttırabilirdik. Ancak bu da benim futbol felsefeme karşı olurdu" yanıtını verdi. Milli takımdaki geleceği ile ilgili soruya ise "Bunu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Mart ayında play-off oynayacağız. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Dünya Kupası hedefimiz de var" dedi.