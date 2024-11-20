Son dakika: Büyük sürpriz! "Fırsat transferi Ryan Kent"

Ekim ayı ortasında Fenerbahçe'ye veda eden Ryan Kent'in adı eski takımı Rangers ve Championship ekipleriyle anılmıştı. İngiliz kanat oyuncusu için dikkat çeken bir transfer haberi geçildi.

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, Ryan Kent'in peşinde.Mika Godts'un sakatlığı sonrası kanat oyuncusu bakan Hollanda devi için Ryan Kent'in fırsat transferi olduğu vurgulandı.Yine haberde Ryan Kent'in hızlı ve iki ayağını da oldukça iyi kullanan bir futbolcu olduğundan bahsedildi.

Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkıp 804 dakika sahada kalan Ryan Kent 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verebildi. (Ntvspor)