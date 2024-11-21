Arda Turan’dan Arda Güler yorumu: "Beni geçecek!"

Türk futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birine sahip olan Arda Turan, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik adamlığa adım attı. Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyan genç teknik adam oynattığı oyunla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Arda Turan, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetlerinden AS'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

İlk senenizde şampiyonluk, Süper Lig'e yükselme?

"Evet, yarattığımız tarihten dolayı çok mutluyum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve eğleniyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Superliga'ya yükseldik. Başından sonuna kadar unutulmaz duygularla dolu olağanüstü bir sezondu. Başından sonuna kadar çok özel bir hikâyeydi! Şampiyonluğu bitime beş tur kala kazandık. Futbolumuzu oynadık ve birinci ligde de aynı yolda devam ettik."

Bu kadar hızlı ilerlemeyi bekliyor muydunuz?

"Sezon başında oyunculara şöyle demiştim: "Güçlü ve zayıf yönlerimizi analiz ederek modern futbolun tüm gerekliliklerini sahaya yansıtacağız". Hâlâ bunun arkasındayım. Dördüncü sıradayız ve sezon başında kimse bu performansı beklemiyordu. Yarın sıralama değişebilir; üst sıralara çıkabilir ya da daha alt sıralara düşebiliriz. Ama biz futbolumuzu oynamaktan ve her maçta daha iyiye gitmekten vazgeçmeyeceğiz. Superliga'da oyunun defansif ve ofansif yönlerini çok iyi uygulamamız gerekiyor. Ancak topa sahip olmaya dayalı oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

'SIMEONE BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ'

"Simeone inanılmaz bir teknik direktör ve onun iş ahlakı beni derinden etkiledi. Bazen kendimi gece geç saatlerde antrenman tesislerinde maçları analiz ederken buluyorum ve o anlarda Simeone'yi daha iyi anlıyorum. Buluştuğumuzda sohbet ediyoruz ve onun düşüncelerini ve futbol mantığını dinlemek her zaman heyecan verici oluyor."

Sizi en çok etkileyen teknik direktör o muydu?

"Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Ancak hücumda beni en çok Luis Enrique'nin etkilediğini söyleyebilirim. Fatih Terim'den de oyuncularla ilişkiler ve en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum."

Arda Turan'ın antrenörü olsaydınız onu ilk 11 oynatır mıydınız?

"Hiç şüphesiz. Takıma ve kullandığımız taktiğe göre değişir ama elimden geleni yapardım. Özellikle de sahanın her iki tarafında da oynayabilen, güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilen Atletico döneminin Arda Turan'ını. Çok değerli olurdu."

Kendinizi gelecekte Atlético'yu çalıştırırken ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?

"Elbette kendimi öyle görüyorum. Çok başarılı olmak istiyorum. Ancak bu kadar büyük bir şeyi hayal edebilmem için daha önümde uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Bence başarıyı sürdürmek en az başarmak kadar önemli. En iyi senaryo, bir Atlético efsanesi olarak Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanması olurdu. Bir gün kulüpten ayrıldıktan sonra Cholo'nun başarılarına yaklaşmayı hayal etmek bile son derece heyecan verici. Bakalım hayat bize neler gösterecek."

Atletico'da sayısız anı bıraktı ama ona kramponunu hakeme fırlattığın olay tekrar hatırlayalım.

"Simeone, 2015'te Copa'da Barça'ya karşı oynadıkları o maçın devre arasında bize şunları söylemişti: "Benim takımım böyle kaybetmez. Eğer kaybedeceksek bu savaşarak ve mücadele ederek olsun" demişti. Harika bir maçtı. Eğer tekrarını izlerseniz birinin topuğuma bastığını ve kramponumun çıktığını görebilirsiniz. O anda, çok fazla adrenalinle, faulü çalmayan yan hakeme doğru fırlattım."

"Yaptığım doğru bir şey miydi? Tabii ki değildi. Haksızlığa tepki vermek iyidir ama bunu benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz (gülüyor). Daha sonra Gil Manzano ile Galatasaray maçında karşılaştım. Bu konuda sohbet ettik ve gülüştük. Geçen ay İspanya'yı ziyaret ettiğimde onunla tekrar karşılaştım ve X'te "İyi şanslar" mesajıyla bir fotoğraf paylaştım. Geriye dönüp bakmak ve gülmek güzel."

Arda Güler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum.

"O çok özel bir yetenek. Eşsiz niteliklere sahip. Beni geçeceğinden eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini oynadığı seviyenin gerçekleriyle birleştirdiğinde ve adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum."