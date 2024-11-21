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Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:11 Son Güncelleme: 21.11.2024 14:11

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig 13'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Sarı Lacivertliler, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kanarya, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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