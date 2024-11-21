Real Madrid tehdidi sonrası Galatasaray Victor Nelsson için düğmeye bastı! Gözden düşmüştü ama...

Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda pay sahibi isimlerden biri olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, son dönemde takımda gözden düşen isimlerden biri olmuş, hakkında da pek çok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

FORMASINA KAVUŞUYOR

Son olarak, Danimarka Milli Takımı ile Sırbistan karşısında başarılı bir performans ortaya koyan ve Uluslar Ligi A Grubu'nda haftanın takımına seçilen Victor Nelsson, Bodrum deplasmanında formasına kavuşacak.

Davinson Sanchez'in cezalı olması nedeniyle Bodrum FK maçına 11'de çıkacak olan Nelsson'un, milli takımda gösterdiği performans, teknik direktör Okan Buruk'u mutlu etti. Öte yandan adı transfer dedikodularına karışan 26 yaşındaki savunmacı ile ilgili dikkat çeken de bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Davinson Sanchez'e Avrupa'nın pek çok devinin talip olması ve bunların başında da Real Madrid'in gelmesi sonrası Galatasaray yönetimi, Nelsson'un takımda kalması için harekete geçti.

Oyuncunun Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilinirken, yönetimin ise Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün sonrası Nelsson'la da sözleşme tazelemek istediği belirtildi.

2026'da mukavelesi bitecek olan Nelsson'un teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu. (Fanatik)