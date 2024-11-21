Son dakika: Chukwueze, Beşiktaş için Osimhen’i aradı

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM CHUKWUEZE

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ederken gündeme son olarak Milan'ın kanat oyuncusu Samuel Chukwueze geldi. Nijeryalı futbolcu 2023 yılında İspanyol ekibi Villarreal'den Milan'a 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

MILAN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Serie A'ya hızlı bir giriş yapan ünlü oyuncu, Milan'da aradığı fırsatları bulmakta zorlandı. Siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek. Milan, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakıyor ve gelen teklifleri değerlendirecek.

Paulo Fonseca yönetiminde forma şansı bulamayan ve Milan'ın güçlü rekabet ortamında süre almakta zorluk çeken Chukwueze de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor.

OSIMHEN'İ ARADI VE SORDU!

Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan kanat oyuncusunu Beşiktaş'ın yanı sıra İngiliz ekibi Everton da takip ediyor. Ancak Nijeryalı oyuncunun, vatandaşı Osimhen ile sık sık telefonla görüştüğü ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı gelen haberler arasında... Osimhen'e burada duyulan büyük ilgi ve kısa bir sürede çok sevilmesinden dolayı 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edebileceği söyleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan'da 13 maça çıkan Chukwueze, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 6 kez ilk 11'de görev alan oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nda da 38 maçta 5 gol attı.