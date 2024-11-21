Son dakika: Dursun Özbek’ten Osimhen ve Icardi açıklaması!

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek'in açıklamaları:

VICTOR OSIMHEN YANITI

"Osimhen, Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu futbolseverlere izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın bir misyonu da bu. Dolayısıyla Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde Osimhen gibi bir futbolcuyu tüm kulüpler ister. Buradaki önemli konu harcama limitlerinizin oluşması. Bu yüzden çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmak."

"GALATASARAY'IN ONUN YUVASI OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

"Icardi bizim çok önemli bir futbolcumuz. Icardi belirli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede geri dönmesi bekleyeceğiz. Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Hareketlerinden, sahadaki performansından, arkadaşlarıyla olan diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray Icardi'ye gereken ilgiyi gösteriyor. İlk aşamada onun yanına gittim ve Galatasaray'ın onun yuvası olduğunu söyledim. Mart ayında bekliyoruz dedim. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara."

"KARŞI ÇIKMAYIZ"

"Yapı yapı yapı diye konuşanlara sormak lazım. Herkesin gözü önünde olan bir tespit var. Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Yabancı VAR geçmişte uygulandı. Tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı bir karar. Alacakları karara karşı çıkmayız. Bizim önümüze böyle bir soru gelmedi. Futbol federasyonun alacağı karar önemlidir. Saygı duyulması gerekir diye düşünüyorum."

"SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

"Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini seçildiğimiz günden beri söylemiştik. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti biliyoruz. Florya projesinin tamamlanmasıyla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız mümkün olacaktır. Bütün kulüplerin bu anlaşmadan çıkma gayreti var. Biz çok erken buna başlamıştık. Bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yılbaşından önce çıkmaya gayret ediyoruz. Kesin bir tarih vermemekle birlikte bu yapılandırma anlaşmasından çıkacağımızı söyleyebilirim."