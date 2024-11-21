Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor!

Trendyol Süper Lig milli aranın ardından 13. hafta maçlarıyla bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray 23 Kasım Cumartesi 19.00'da Bodrum FK deplasmanına çıkarken; aynı gün saat 16.00'da Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. 24 Kasım Pazar günü 19.00'da da Beşiktaş, kendi evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak.

Haftanın kapanış mücadelesinde ise 25 Kasım Pazartesi 20.00'de Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Trendyol Süper Lig'deki kıyasıya rekabet, beIN SPORTS'ta sporseverlerle buluşacak.