Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Bodrum maçı kamp kadrosu belli oldu: Icardi, Davinson ve Jakobs yok
Giriş Tarihi: 22.11.2024 15:50

Galatasaray'ın Bodrum maçı kamp kadrosu belli oldu: Icardi, Davinson ve Jakobs yok

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'ın yanı sıra cezalı olan Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.

AA
Galatasaray’ın Bodrum maçı kamp kadrosu belli oldu: Icardi, Davinson ve Jakobs yok

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'ın yanı sıra cezalı olan Davinson Sanchez de kadroda yer almadı. Aslan, bugün maç için Bodrum'a gidecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Bodrum maçı kamp kadrosu belli oldu: Icardi, Davinson ve Jakobs yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA