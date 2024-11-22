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Giriş Tarihi: 22.11.2024 20:17

Gaziantep FK'de Saborit ameliyat oldu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen İspanyol futbolcusu Enric Saborit'in ameliyat olduğunu bildirdi.

AA
Gaziantep FK’de Saborit ameliyat oldu!

Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Enric Saborit'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi yapılan antrenmanda futbolcu Enric Saborit'in sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuz bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Gaziantep FK'de Saborit ameliyat oldu!
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