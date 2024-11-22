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Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:22 Son Güncelleme: 22.11.2024 16:38

Macaristan'ın hocası Marco Rossi: İstemediğim tek takım Türkiye'ydi

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Uluslar Ligi play-off turunda Türkiye ile eşleşmelerinin ardından değerlendirmede bulundu. Rossi, "Dürüst olmak gerekirse, dört takımdan gelmesini istemediğim tek bir takım, Türk Milli Takımı'ydı. Türkleri iyi tanıyoruz ve takımlarının özellikle deplasmanda ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Türklerin çok yetenekli genç oyunculara sahip olduğunu, takım olarak ve bireysel olarak çok güçlü olduklarını gördük. Düellonun favorisi biz değiliz, ama Türkler de değil" ifadelerini kullandı.

Macaristan’ın hocası Marco Rossi: İstemediğim tek takım Türkiye’ydi

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Milli Takımımız'dan çekiniyor. Kurayı değerlendiren deneyimli şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, dört takımdan gelmesini istemediğim tek bir takım vardı ve o da Türk Milli Takımı'ydı. Diğer olası rakipler daha zayıf olduğu için değil ama Türkleri iyi tanıyoruz ve takımlarının özellikle deplasmanda ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bu yıl zaten hazırlık maçında karşı karşıya gelmiştik, dört yıl önce de Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelmiştik.

ÇOK YETENEKLİ GENÇ OYUNCULARA SAHİP
Uluslar Ligi maçlarımız uzun zaman önceydi, dolayısıyla bunlardan özel bir sonuç çıkarmaya değmez ve bu yılki hazırlık maçında Türklerin çok yetenekli genç oyunculara sahip olduğunu, takım olarak ve bireysel olarak çok güçlü olduklarını gördük. Bizim için önemli olan, Mart ayındaki maçlara oyuncuların iyi bir formda gelmesi, herkesin kendi kulübü için oynaması ve iki karşılaşmaya da yeterince özgüvenle girmemiz olabilir. Düellonun favorisi biz değiliz, ama Türkler de değil. İki karşılaşmada da yüzde 50-50 ilerleme şansı bekleyebileceğimizi düşünüyorum." (Milliyet)

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Macaristan'ın hocası Marco Rossi: İstemediğim tek takım Türkiye'ydi
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