Boluspor, Şanlıurfa’yı tek golle devirdi!

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşma, Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 dakika geç başladı. Saha çizgileri siyaha boyandı. Mücadelede turuncu top kullanıldı.

Boluspor'a galibiyeti getiren tek golü 40.dakikada Berk Yıldız kaydetti. Deplasman ekibinde U.Mboula 69.dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Boluspor puanını 21 yaptı. Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR:

3'üncü dakikada Şanlıurfapsor serbest vuruş kazandı. Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı serbest vuruşta, Boluspor kalesine yapılan kafa vuruşunda, top Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

21'inci dakikada Boluspor, Oğuz Kağan Güçtekin ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içerisinde Avramosvki'nin kafa vuruşunda top direk yakınından dışarıya çıktı.

32'nci dakikada Nogueira'un, ceza sahası dışında Şanlıurfaspor kalesine çektiği şutta, top kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı

35'inci dakikada Boluspor tarafından kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topu, Onur Ulaş ceza sahasına havalandırdı. Oulare'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

40'ıncı dakikada Boluspor hızlı atağa kalktı. Orta sahada Hüsamettin Yener'in gönderdiği pasta, kaleciyle karşı karşıya kalan Berk Yıldız, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı Boluspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

69'uncu dakikada Şanlıurfaspor savunmasının arkasına yapılan uzun pasta, Hüsamettin Yener'i düşüren Mboula, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6'ıncı dakikada top önünde kalan Eren'in, Şanlıurfaspor kalesine çektiği şutta, top kalecide kaldı.

Mücadele, Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan , Hasan Erdoğan

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mukairu (DK. 65 Eren Aydın), Avramosvki, Oğuz Kağan Güçtekin (DK. 90 Işık Kaan Arslan), Nogueira (DK. 77 Estrela), Berk Yıldız, Hüsamettin Yener

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir Sünger, Miraç Acer, Mboula, Fatih Eren (Dk46. Ahmet Gökbayrak, Burak Çamoğlu, Begic (DK. 90 Askovski), Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Çoşkun, Malle, Kayode

GOLLER: DK.40 Berk Yıldız (Boluspor)

KIRMIZI KART: DK. 69 Mboula (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: DK. 3 Onur Ulaş, 90+10 Estrela (Boluspor), DK. 90+5 Furkan Şamil Çetin (Şanlıurfaspor)