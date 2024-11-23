Burak Yılmaz, Inter’i ziyaret etti

Burak Yılmaz, Serie A'nın son şampiyonu Inter'deki teknik direktör Simone Inzaghi ve milli futbolcu Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Yılmaz, bu deneyimin kendisi için çok öğretici olduğunu ifade etti ve Inter kulübüne, Inzaghi'ye ve Çalhanoğlu'na teşekkür etti. En son Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, İtalya'ya seyahat etti. Yılmaz İtalya gezisinde Serie A'nın son şampiyonu Inter'e de ziyaret etti.

"ÖĞRETİCİ BİR DENEYİM OLDU"

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A'nın çok önemli bir yeri vardır. Inter'de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim Inzaghi'nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu. Bu güzel ağırlama için Inter kulübüne, sevgili Inzaghi'ye ve kardeşim Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

