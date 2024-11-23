Çaykur Rizespor’dan müthiş geri dönüş! İstanbul’da Eyüpspor’u yıktılar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Rize'ye galibiyeti getiren golleri Varesanovic ve Ali Sowe kaydetti.

Eyüpspor'un tek sayısı Ahmed Kutucu'dan geldi. Rize'de 90+4'te Amir Hadziahmetovic kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 16'ya yükseltirken, Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.

İKAS EYÜPSPOR 1 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Vezo (Dk. 80 Tayfur Bingöl), Umut Meraş (Dk. 58 Claro), Taşkın İlter (Dk. 71 Saiz), Melih Kabasakal, Ampem (Dk. 71 Bruno), Emre Akbaba (Dk. 80 Caner Erkin), Ahmed Kutucu, Thiam

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 90+7 Papanikolaou), Hadziahmetovic, Ghezzal (Dk. 90+7 Ayberk Karapo), Akintola (Dk. 88 Emrecan Bulut), Verasanovic (Dk. 71 Buljubasic), Sowe (Dk. 90+7 Jurecka)

Goller: Dk. 27 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Dk. 55 Verasanovic, Dk. 75 Sowe (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Hadziahmetovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Akintola, Dk. 70 Verasanovic, Dk. 90+5 Mocsi, Dk. 90+5 Grbic, Dk. 90+11 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Taşkın İlter, Dk. 45+4 Melih Kabasakal, Dk. 61 Ahmed Kutucu, Dk. 77 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Saiz (ikas Eyüpspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten oyun alanına döndü.

27. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topun gelişine ceza sahası dışından Ahmed Kutucu'nun etkili vole vuruşunda Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola'nın sağdan etkili ortasına altı pasın solunda Verasanovic'in vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

66. dakikada önde baskıyla topu kazanan Melih Kabasakal'ın ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen atakta soldan Akintola'nın arka direğe ortasında altı pas gerisinde topu kontrol eden Sowe'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.