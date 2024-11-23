GALATASARAY HABERİ: Cimbom’un istediği Dembele’den yeşil ışık

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, kalan bölümde hata yapmamak adına ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en güçlü olduğu bölgelerden forvet hattında Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık yeni arayışları da gündeme getirmiş durumda. Bu doğrultuda da gündeme gelen isimlerden biri Moussa Dembele oldu. 2023'ün yaz transfer döneminde Olympique Lyon ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan Moussa Dembele, başta Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin gündemine gelmişti. Fransız golcü, o dönemde kariyerine yeni bir yol çizerek Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan macerası, kariyeri adına bekleneni vermiş değil.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Moussa Dembele'nin Suudi Arabistan'daki rekabet seviyesinden memnun olmadığı belirtiliyor. Avrupa'da Celtic, Lyon, Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda verdiği şampiyonluk mücadelesinin ardından Al-Ettifaq deneyiminden memnun olmayan Moussa Dembele'nin takımdan ayrılarak Avrupa'ya dönmesi bekleniyor.



Todofichajes de bu noktada Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Dembele'nin Al-Ettifaq ile olan sözleşmesi, Haziran 2025'te sona erecek. Todofichajes, oyuncunun Avrupa'ya dönmek istemesinin Icardi'nin yerine takviye yapmaya sıcak bakan Galatasaray için bir fırsat olacağını ki oyuncu için de Sarı-Kırmızılılar'ın ilgisinin bir fırsat niteliğinde olduğunu belirtiyor. Transfer adına en önemli soru işareti ise Al-Ettifaq'ın ocak ayında Moussa Dembele'nin gidişine yönelik izin verip vermeyecek olması... (Fanatik)