İstanbulspor, 7 maç sonra kazandı!

TFF 1'inci ligin 13'üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbul eklibi 1-4 kazandı.

Bu sonuçla ligde 7 maç sonra kazanan İstanbulspor puanını 17 yaparken, Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR:

Konuk ekip İstanbulspor 11'inci dakikada öne geçti. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşuna yükselen Okan Erdoğan kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

40'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında yapılan orta Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusundan sekti. Seken top Gaousso Kyassou Diarra'nın önünde kaldı. Diarra'nın sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-2

49'uncu dakikada gelişen İstanbulspor atağında Florıan Loshaj'ın pası ile buluşan Okan Erdoğan topu filelerle buluşturdu: 0-3

76'ncı dakikada sağ kanatta gelişen İstanbulspor atağında Kerem'in ortasına yükselen Yusuf Ali Özer'in kafa vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-4

90'ıncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Tanış'ın pası ile hareketlenen Nuri Fatih Aydın'ın ceza sahası içerisinden düzgün vuruşu ile top filelerle buluştu: 1-4

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında İstanbulspor'a 4-1 mağlup oldu.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Ferhat Çalar

YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk.87 Metehan Ünal), Mert Miraç Altıntaş, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Umut Tanış), Alperen Arslan (Dk.70 Enes Savucu), Burak Efe Yılmaz (Dk.82 Nuri Fatih Aydın), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman (Dk.87 Eray Şişman)

İSTANBULSPOR: İsa Doğan, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk.76 Ali Yaşar), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Gaousso Kyassou Diarra (Dk.57 Vefa Temel), Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk.71 Abdullah Dıjlan Aydın), Florıan Loshaj (Dk.71 Kerem Şen), Jakson Kenıo Santos Laurentıno (Dk 46 Yusuf Ali Özer)

GOLLER: D.90 Nuri Fatih Aydın (Yeni Malatyaspor) - Dk.11 ve 49 Okan Erdoğan, Dk. 40 Gaousso Kyassou Diarra, Dk.76 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Ferhat Canlı

SARI KARTLAR: Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Muammer Sarıkaya, Fatih Tultak(İstanbulspor)