Kerem Yavaş: Kötü bir hakem performansı vardı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, değerli ve iyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirtti. Rizespor'un iyi takım olduğunu anlatan Yavaş, "Lig başında istediği sonuçları alamadılar ama bu süreci iyi yönettiler ve son haftalarda ciddi puanlar topladılar. Formda bir şekilde karşımıza çıktılar. Rizespor fiziksel kapasitesi yüksek, dinamik, tempo yükseltmeye çalışan ve temaslı oyunu tercih eden bir ekipti. Mücadeleye dayalı bir müsabaka oynayacağımızı öngörmüştük keza öyle oldu. İlk yarıda buna iyi cevap verdik. Genellikle ikili mücadelelerden galip çıkan taraf bizdik. Oyun kontrolümüzde gidiyordu, skoru artırabilecek şansları da yakaladık. İkinci devre top bizdeyken üretken değildik. Sonrasında maalesef bize yakışmayan 2 çok basit gol yedik" ifadelerini kullandı.

Umut Meraş'ın sakatlığına rağmen "iyi niyetiyle" topu oyun alanının dışına atmadığını anlatan Yavaş, "Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz iyi mücadele ettiler. Üzgünüz çünkü kendi sahamızda sonuç olarak iyi gidiyorduk. Sahamızda ilk mağlubiyetimizi yaşadık. Önemli bir 3 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz" şeklinde görüş belirtti.

"SAHADA KÖTÜ BİR HAKEM PERFORMANSI VARDI"

Kerem Yavaş, hakem Ali Şansalan'ın maçta kötü performans gösterdiğini savundu. Hakemler hakkında konuşmadıklarına dikkati çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Sahada kötü bir hakem performansı vardı. Hakem hakkında bugüne kadar pek konuşmadık ama bu da futbolda bir faktör. 3'ü de sınırda olan 3 oyuncumuza basit kartlar verdi. İtirazdan ve ufak temastan. Biz bunların doğru olduğunu kabul etmek istiyoruz. Akintola ilk sarı karttan sonra 2 net sarı kart görebilecek pozisyondaydı. Biraz terazi burada rakibe kaydı diye düşünüyoruz."