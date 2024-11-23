Kulüplerden Ersin Aka tepkisi

Olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonun 'Acımız Büyük! Bu Vahşeti Şiddetle Kınıyoruz' başlıklı kınama mesajının ardından spor kulüplerinden tepki ve taziye mesajları art arda gelmeye başladı. İlk tepkiler ise Teknik adamın geçtiğimiz yıllarda farklı kademelerde görev yaptığı Beşiktaş, Adana Demirspor, Adnaspor, Karşıyaka, ÇAYKUR Rizespor ve Antalyaspor kulüplerinden geldi.

Beşiktaş JK

"Kulübümüzde bir dönem atletik performans antrenörlüğü görevi yapan Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"



Adana Demirspor

"Takımımızda bir dönem antrenörlük yapmış, Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

Çaykur Rizespor

"Geçtiğimiz sezonlarda kulübümüzde görev yapmış, Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz"

Adanaspor

"Geçmiş yıllarda kulübümüzde yardımcı antrenör görevini üstlenmiş olan Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve futbol camiamıza başsağlığı dileriz"

Karşıyaka

"2023 - 2024 Sezonunda Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü yapan ve hâli hazırda 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'de aynı görevi üstlenen Ersin Aka'nın, uğradığı saldırı sonucunda vefat ettiğini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve futbol camiamıza başsağlığı dileriz"

Antalyaspor

"Geçtiğimiz yıllarda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapmış Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Trabzonspor

"Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Çorluspor 1947 camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz"