NBA’de Alperen Şengün’den galibiyete 14 sayılık katkı

JOKIC'İN "TRİPLE-DOUBLE"I GALİBİYETE YETMEDİ

Dallas Mavericks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-120 mağlup etti. Mavericks'te Naji Marshall 26 sayı ile NBA kariyer rekoru kırarken, PJ Washington ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Karşılaşmada süre alamayan Mavericks oyuncusu Luka Doncic'in sağ bileğindeki burkulmadan dolayı en az 4 maç daha takımdan ayrı kalması bekleniyor. Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 33 sayı, 17 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.