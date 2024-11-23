Oğuz Aydın: "Elimden geleni yaptım"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13.haftasında Bellona Kayserispor'u 6-2'lik skorla geçti. Galibiyette büyük rol oynayan Oğuz Aydın, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Oynayacağını maçtan hemen önce öğrendiğini ifade eden Aydın, "Aslında maçtan önce oynayacağımı öğrendim. Kendimi hazır tuttum. Kendimi göstermem gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı. Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum. Hoca sağ olsun şansı verdi. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir şey oldu diye düşündüm." dedi.

"HOCAMIZA BAĞLI"

24 yaşındaki futbolcu son olarak "Artık daha fazla oynayacağını düşünüyor musun?" sorusuna, "Valla hocamıza bağlı, göreceğiz." yanıtını verdi.

KOSTIC: "İLK GOLÜM İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe forması ile golle tanışan bir diğer isim olan Filip Kostic ise, "İlk golüm için mutluyum ama aslında 3 puan için daha da mutluyum. Milli ara sonrası galibiyet çok önemliydi. Oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Rakibin ikinci golünden sonra problem yaşadık ama yapmamız gerekeni yaptık. Mutluyum, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti. (beIN SPORTS)